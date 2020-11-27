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В жилом доме в Красноярске обнаружили забетонированный труп

Останки человека нашли в подвале во время проведения ремонтных работ
© Пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в подвале многоквартирного дома забетонированных костных останков человека. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Во время проведения ремонтных работ по замене тепловой трубы работниками коммунальной службы в приямке обнаружены человеческие останки, покрытые бетонной стяжкой. В ходе осмотра места происшествия также обнаружены некоторые вещи", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и всех обстоятельств произошедшего.

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