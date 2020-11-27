В Томской области продлили ограничения из-за коронавируса до 31 января

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Оперштаб Томской области продлил действующие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции до 31 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу в своем обращении к населению региона губернатор Сергей Жвачкин.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта. 30 октября запрет на массовые мероприятия и масочный режим были продлены до 1 декабря. Также были введены рекомендательные меры: власти попросили томичей старше 65 лет не выходить на улицу без необходимости, оставаться дома до получения результата теста на коронавирус, а также перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

"Благодаря вовремя принятым мерам ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает. Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января", - сказал Жвачкин.