В Томской области продлили ограничения из-за коронавируса до 31 января

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Оперштаб Томской области продлил действующие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции до 31 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу в своем обращении к населению региона губернатор Сергей Жвачкин.
Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта. 30 октября запрет на массовые мероприятия и масочный режим были продлены до 1 декабря. Также были введены рекомендательные меры: власти попросили томичей старше 65 лет не выходить на улицу без необходимости, оставаться дома до получения результата теста на коронавирус, а также перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
"Благодаря вовремя принятым мерам ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает. Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января", - сказал Жвачкин.
Губернатор уточнил, что для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в новогодние праздники, в регионе с 18 декабря по 10 января вводится запрет на развлекательные мероприятия, в частности, на корпоративы и утренники в кафе и ресторанах. На этот же срок детям до 14 лет запрещено посещать ТЦ с развлекательной инфраструктурой и кинотеатры без сопровождения родителей или законных представителей.
"Эпидемия - это не повод для уныния и отказа от всех традиций. Мы живем в Сибири, и снежные городки, горки, санки, коньки, лыжи, ватрушки, сноуборды никто не запрещал и не собирается. На улице шансы заразиться минимальны, однако при этом не должно быть никакой толчеи, и должны соблюдаться все санитарные требования в пунктах проката спортивного снаряжения и в раздевалках. В первую очередь, обязательная дезинфекция, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В пунктах проката за этим должен быть постоянный контроль", - отметил губернатор.
По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией (198 за последние сутки), выздоровели 12 698 пациентов, умерли 157 человек.