Центры управления регионами открылись во всех субъектах Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Центры управления регионами (ЦУР) открылись во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), они должны обеспечить оперативную связь между жителями и властью. Последние из них начали работу в пятницу в Приморье и на Чукотке, сообщили власти регионов.

Первый подобный центр в России появился в Московской области в конце 2018 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие центры должны открываться и в других субъектах страны.

"Фактически ЦУР - это координационный центр, в который будут поступать и оперативно обрабатываться запросы приморцев по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Главные задачи центра - улучшить взаимодействие органов власти с гражданами, обеспечить скорейшее реагирование на обращения. Это и системные проблемы, вроде больших очередей в социальных учреждениях, и частные моменты - к примеру, упавшее во дворе дерево или треснувшая плитка", - сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

В Приморье центр использует в работе информационные системы, которые нацелены на автоматический поиск обращений в интернете для оперативного взаимодействия с гражданами - системы мониторинга соцсетей, портал "Сделай Приморье лучше", интернет-приемные на сайте правительства края и ряд информационных систем, которые действуют в муниципалитетах региона. Обо всех актуальных проблемах можно сообщить на любой удобной платформе. Это могут быть социальные сети, комментарии под новостями в СМИ или официальные аккаунты органов власти Приморского края, уточнила пресс-служба.

"Центр управления регионом позволит не только управлять информационными потоками, что крайне важно, например, в условиях пандемии, но и позволит вырабатывать предложения по дальнейшему направлению деятельности. Ежедневно на официальные окружные страницы поступают десятки вопросов, на которые даются исчерпывающие ответы в кратчайшие сроки. Это очень помогает увидеть проблемные места и предпринять соответствующие действия", - сообщила и.о. руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Альбина Шивалина, слова которой приводит пресс-служба правительства региона.

Карта проблем региона

Первый в ДФО ЦУР открылся в сентябре на Сахалине на базе ситуационного центра регионального правительства. Под его крылом объединили два больших процесса: обработку отраслевых вопросов и создание баз данных по региону и работу с сообщениями людей, в том числе с теми вопросами, которые поступают через соцсети. В будущем офисы центра появятся в муниципальных образованиях области. Несколько пилотных ЦУРов начнут работу в декабре 2021 года, а с 2022-го по 2024 год площадки для межведомственного взаимодействия откроются во всех муниципалитетах региона.

Как ранее пояснил ТАСС руководитель ЦУРа в Забайкалье Вячеслав Кулаков, работа центров поможет в разы ускорить отклик на обращения жителей: если по закону срок ответа власти на обращение гражданина составляет до 30 дней, то срок ответа ЦУРа - около четырех часов. На основе всех проблемных вопросов, собранных в ЦУРе, будет формироваться единая карта проблем Забайкалья. Руководство края будет использовать эти данные для принятия решений по проблемным вопросам, волнующим жителей.

Например, в рейтинге проблем Приамурья специалисты отмечают вопросы здравоохранения, ЖКХ, ремонта дорог, они актуальны и для остальных регионов. Так, в Хабаровском крае на начало осени было зафиксировано более 10 тыс. сообщений, это втрое больше, чем за тот же период прошлого года, что объясняется простотой подачи обращения. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, это стало возможным, так как за обращениями граждан следят в том числе через соцсети.

"С запуском работы ЦУРа в республике [Бурятия] взаимодействие между органами власти и жителями станет эффективнее. ЦУР работает с любыми обращениями, независимо от статуса, возраста гражданина и места его проживания. Системы мониторинга ЦУРа фиксируют обращение на любой площадке - будь то официальная страница правительства Бурятии, личный аккаунт, какое-то сообщество или портал "Наша Бурятия". В ЦУР стекается информация со всех этих источников", - сказал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской, которого процитировала пресс-служба регионального правительства.

В ноябре такие центры открылись также на Камчатке, в Якутии, в Магаданской и Еврейской автономной областях. "Система ЦУР в будущем будет управлять громадными процессами - планируется, что через нее будет осуществляться электронное голосование, будет много различных дополнительных опций, которые облегчат жизнь людей, живущих на территории Российской Федерации. В настоящий момент эта система должна решить очень простую задачу - если человеку плохо, и он обратился к власти, власть должна не просто ответить, а устранить эти причины", - подчеркнул вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин.