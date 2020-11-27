В Новокузнецке создадут женскую бригаду водителей общественного транспорта

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Женскую бригаду водителей общественного транспорта создадут в Новокузнецке, чтобы укомплектовать штат сотрудников для нового пассажирского перевозчика, который стал обслуживать большую часть маршрутов в результате транспортной реформы. Соответствующее решение принято муниципальными властями для решения вопроса нехватки водителей для транспортной реформы в городе, сообщил в пятницу мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась 18 ноября. В первые дни работы новый перевозчик "Питеравто" из-за нехватки машин, водителей и сбоев в работе диспетчерской службы допустил значительные задержки в движении общественного транспорта, что вызвало недовольство у горожан. Власти приняли решение сделать проезд в автобусах "Питеравто" бесплатным до конца ноября, чтобы компенсировать неудобство для жителей города.

"Мной сегодня принято решение о создании в городе женской бригады водителей. И главное: женщины смогут пройти обучение на категорию "Д" с 50% оплатой. Остальные средства будут компенсированы", - написал Кузнецов на своей официальной странице в Instagram.

Кузнецов напомнил, что у основного перевозчика в штате преобладают водители-вахтовики, которые приехали в Новокузнецк из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Петрозаводска и других городов РФ. "Кузбассавто" не смог к началу реформы набрать сотрудников из числа жителей Новокузнецка. Как сообщили ТАСС в правительстве Кузбасса, на 27 ноября приняты на работу в транспортное предприятие 335 человек, из них 225 вахтовиков. При этом кадровая потребность перевозчика составляет порядка 600 человек.

О транспортной реформе в городе

Летом мэрия Новокузнецка выбрала перевозчиков, которые придут на смену мелким частным транспортным компаниям. Большую часть городских маршрутов теперь должна обслуживать зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". Это решение было негативно воспринято местными предпринимателями, которые не хотели лишиться прибыльных маршрутов, а их водители отказались сотрудничать с новым пассажирским предприятием. В результате кадры пришлось набирать в других городах и регионах.

В рамках реформы городских пассажирских перевозок в Новокузнецке заменили дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, чтобы сократить выхлопы в атмосферу. Параллельно с обновлением пассажирского автопарка власти пересмотрели и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток.