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Пандемия COVID-19

Во всех округах Омска откроют амбулаторные центры по лечению от коронавируса

Они будут предназначены для пациентов с хроническими заболеваниями, отягощающими инфекцию

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Амбулаторные центры, в которых будут лечить пациентов с коронавирусом, отягощенным хроническими заболеваниями, откроются в каждом из пяти округов Омска. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

"Самое страшное сегодня - заболеть ковидом тем, у кого есть много побочных болезней - сахарный диабет, сосудистые заболевания и так далее. Для таких пациентов мы будем открывать амбулаторные центры во всех округах Омска. Со следующей недели первый такой центр откроется в поликлинике № 4 в Советском округе", - сказал Бурков.

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Он пояснил, что в этих учреждениях больных будут принимать специалисты более высокого уровня. "Они будут брать себе таких пациентов у терапевтов, чтобы консультировать. Там будет также проводиться комплексное обследование - и КТ, и флюорография, и УЗИ", - добавил губернатор.

По данным регионального Минздрава, в Омской области за минувшие сутки выявлено 240 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 21 832 человека, из которых 14 575 выздоровели, 607 умерли. Доля свободного коечного фонда составляет 18,2%.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьПандемия COVID-19
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