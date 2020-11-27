Во всех округах Омска откроют амбулаторные центры по лечению от коронавируса

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Амбулаторные центры, в которых будут лечить пациентов с коронавирусом, отягощенным хроническими заболеваниями, откроются в каждом из пяти округов Омска. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

"Самое страшное сегодня - заболеть ковидом тем, у кого есть много побочных болезней - сахарный диабет, сосудистые заболевания и так далее. Для таких пациентов мы будем открывать амбулаторные центры во всех округах Омска. Со следующей недели первый такой центр откроется в поликлинике № 4 в Советском округе", - сказал Бурков.