Во всех округах Омска откроют амбулаторные центры по лечению от коронавируса

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Амбулаторные центры, в которых будут лечить пациентов с коронавирусом, отягощенным хроническими заболеваниями, откроются в каждом из пяти округов Омска. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.
"Самое страшное сегодня - заболеть ковидом тем, у кого есть много побочных болезней - сахарный диабет, сосудистые заболевания и так далее. Для таких пациентов мы будем открывать амбулаторные центры во всех округах Омска. Со следующей недели первый такой центр откроется в поликлинике № 4 в Советском округе", - сказал Бурков.
Он пояснил, что в этих учреждениях больных будут принимать специалисты более высокого уровня. "Они будут брать себе таких пациентов у терапевтов, чтобы консультировать. Там будет также проводиться комплексное обследование - и КТ, и флюорография, и УЗИ", - добавил губернатор.
По данным регионального Минздрава, в Омской области за минувшие сутки выявлено 240 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 21 832 человека, из которых 14 575 выздоровели, 607 умерли. Доля свободного коечного фонда составляет 18,2%.