Суд рассмотрит апелляцию на арест мэра Томска Кляйна 30 ноября

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Томский областной суд 30 ноября рассмотрит апелляционную жалобу на постановление Кировского районного суда Томска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мэра города Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила ТАСС представитель судейского сообщества Томской области.

Кляйн был задержан 13 ноября сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Виновным Кляйн себя не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. Защита обвиняемого обжаловала это решение. 18 ноября он был временно отстранен решением Кировского районного суда от должности на время расследования дела.

"Документы поступили, согласно УПК РФ, судебное заседание должно пройти в течение трех дней, то есть в понедельник", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.