В Новосибирском хореографическом училище создадут курсы повышения квалификации

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации для хореографов создадут на базе Новосибирского государственного хореографического училища, которое готовит артистов для Новосибирского академического театра оперы и балета НОВАТ, в 2021 году. Об этом в пятницу в Новосибирске сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Планируем в следующем году именно на базе хореографического училища сделать дополнительные курсы повышения квалификации профессионального хореографического образования. <...> Для учреждений образования это очень важно", - сказала министр.

Любимова добавила, что курсы смогут посещать специалисты из соседних регионов Сибирского федерального округа.

Новосибирское государственное хореографическое училище основано в 1957 году, находится в ведении Министерства культуры РФ.