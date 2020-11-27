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В Новосибирском хореографическом училище создадут курсы повышения квалификации

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что их смогут посещать специалисты из соседних регионов

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации для хореографов создадут на базе Новосибирского государственного хореографического училища, которое готовит артистов для Новосибирского академического театра оперы и балета НОВАТ, в 2021 году. Об этом в пятницу в Новосибирске сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Планируем в следующем году именно на базе хореографического училища сделать дополнительные курсы повышения квалификации профессионального хореографического образования. <...> Для учреждений образования это очень важно", - сказала министр.

Любимова добавила, что курсы смогут посещать специалисты из соседних регионов Сибирского федерального округа.

Новосибирское государственное хореографическое училище основано в 1957 году, находится в ведении Министерства культуры РФ.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛюбимова, Ольга Борисовна
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