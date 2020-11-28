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В воздухе Красноярска выявили превышение ПДК оксида углерода

В городе действует режим неблагоприятных метеоусловий

ТАСС, 28 ноября. Пробы воздуха в Красноярске выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду углерода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"В 16,7% проб (в шести из 36) зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида по максимально разовым концентрациям от 1,1 до 1,3 ПДК; взвешенных частиц РМ2,5 по максимально разовым концентрациям от 2,3 до 2,4 ПДК; взвешенных частиц РМ10 по максимально разовым концентрациям до 1,3 ПДК", - говорится в сообщении.

В Красноярске с 14:00 (10:00 мск) пятницы на трое суток введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). НМУ вводится в седьмой раз с начала 2020 года и второй раз в текущем месяце. В последний раз режим действовал 16-18 ноября.

Отмечается, что мониторинг включает в себя исследования по девяти загрязняющим веществам: оксид азота, диоксид азота, аммиак, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ2,5, взвешенные частицы РМ10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород.

В Минэкологии Красноярского края ранее пояснили, что с наступлением режима НМУ предприятия города обязаны снизить промышленные выбросы, это 117 объектов федерального и регионального экологического надзора. Они находятся на особом контроле в министерстве и надзорных органах.

В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества.

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