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В Новосибирске разыскивают подростка, ушедшего из дома в начале ноября

Юноша покинул дом 10 ноября после ссоры с мамой

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новосибирске разыскивают 16-летнего подростка, ушедшего из дома 10 ноября после ссоры с матерью. Он может находиться на территории другого региона, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Разыскивается подросток 2004 года рождения, "который 10 ноября около 16:00 (12:00 мск) ушел после ссоры с матерью из квартиры дома № 127 по улице Кропоткина, до настоящего времени его местонахождение неизвестно", говорится в сообщении.

Отмечается, что на вид юноше 15-16 лет. Он худощавого телосложения, рост около 175 см, у него зеленые глаза и рыжие волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные трико темного цвета, кроссовки черного цвета, темную вязаную шапку. "Предположительно может находиться на территории другого региона", - добавили в ведомстве.

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