ФСИН не выявила в Кузбассе нарушений в СИЗО, где арестованный заявлял о нехватке еды

ТАСС, 29 ноября. Управление ФСИН России по Кемеровской области не выявило нарушений в организации питания в СИЗО-2 города Новокузнецка, где подследственный объявил голодовку из-за нехватки питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

Ранее интернет-издание "Тайга.инфо" со ссылкой на обращение к правозащитникам находящегося в карцере СИЗО-2 Артема Рыкова сообщало, что мужчина объявил двухнедельную голодовку из-за нарушения норм питания. По словам подследственного, порции еды в учреждении в два раза меньше, чем положено законодательством. Рыков также отметил, что посылки от родственников ему не передаются.

"Следственно арестованный Артем Рыков отказывается от приема пищи якобы из-за ненадлежащего качества питания. По данному факту в учреждении проведены соответствующие проверки, в том числе надзирающими органами. Нарушений в организации и качестве питания не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проверяющие неоднократно сообщали Рыкову об отсутствии нарушений. В настоящее время состояние подследственного удовлетворительное, его ежедневно осматривают медики. "Посылки и передачи, находящемуся в карцерном помещении не положены согласно законодательству", - добавили в управлении.