В трех городах Иркутской области открылись новые медцентры для пациентов с ковидом

ТАСС, 29 ноября. Новые медицинские центры, построенные компанией "Русал", открылись в трех городах Иркутской области, которую вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее называла в числе регионов с наихудшей ситуацией по коечному фонду. Первых пациентов с COVID-19 госпиталь в Шелехове, где количество мест увеличат в два раза, начнет принимать 1 декабря, сообщил во вторник в Instagram глава области Игорь Кобзев.

"Долгожданное и очень важное событие для Иркутской области. В эти выходные открылись сразу три медицинских центра для пациентов с внебольничной пневмонией - в Шелехове, Братске и Тайшете. Первых пациентов госпиталь в Шелехове примет уже 1 декабря", - сообщил Кобзев.

Центры оснащены новейшими аппаратами компьютерной томографии, ИВЛ, УЗИ. В учреждениях есть отделение реанимации и интенсивной терапии. Кобзев добавил, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе количество мест в медцентре Шелехова, изначально рассчитанного на 60 коек, будет увеличено до 120. "Это станет огромным подспорьем для Приангарья в борьбе с коронавирусной инфекцией, поможет госпитализировать большее число людей, которые в этом нуждаются", - подчеркнул глава региона. Как уточнили ТАСС в компании "Русал", центры в Тайшете и Братске рассчитаны на 60 мест также с возможностью расширения.

Как сообщалось ранее, "Русал" профинансировал строительство медицинских центров в семи городах Сибири и Урала - Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. Затраты на строительство составили 4 млрд рублей. После открытия они будут переданы регионам и станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц.

До 1 января власти Иркутской области планируют довести коечный фонд для пациентов с коронавирусом до более чем 6 тыс. мест. По данным на 20 ноября, он составлял около 5,5 тыс. коек. Расширение произойдет за счет открытия новых корпусов и организации мест на резервных площадях.

По данным регионального Минздрава, на 19 ноября в Иркутской области подтверждено более 32 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 276 человек.