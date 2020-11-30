Федеральные трансферты для Новосибирской области в 2021 году вырастут более чем на треть

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область получит в 2021 году почти 54,2 млрд рублей федеральных средств, это более чем на треть превышает трансферты 2020 года, которые составили 40,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Трансферты из федерального бюджета в Новосибирскую область будут существенно увеличены в 2021 году, они составят почти 54,2 млрд рублей. В 2020 году в регион было направлено 40,7 млрд рублей", - говорится в сообщении и уточняется, что об основных трансфертах Новосибирской области из федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассказал первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

В частности, в следующем году будет выделено 1,7 млрд рублей на строительство и обустройство ледовой арены, которая в 2023 году примет молодежный чемпионат мира по хоккею и в конце 2022 года должна быть сдана в эксплуатацию. Еще 3,3 млрд рублей в 2021 году будет направлено на другой важный для региона объект - реконструкцию аэропорта "Толмачево". 3,4 млрд рублей в 2021 году будет направлено на строительство Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

Помимо крупных объектов, почти 3,4 млрд рублей из федерального бюджета выделят на здравоохранение, более 4 млрд - на образование, 11,8 млрд - на социальную политику.

26 ноября в первом чтении был принят бюджет Новосибирской области. Доходы бюджета в 2021 году ожидаются на уровне 171,49 млрд рублей, расходы составят 180,67 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 9,18 млрд рублей.