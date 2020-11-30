Новосибирское Минкультуры привлекут в ответственности за проведение мероприятия без масок

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил привлечь к дисциплинарной ответственности руководство регионального Министерства культуры и сотрудников филармонии за проведение церемонии для деятелей культуры без соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, в частности, без ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

"У нас на площадке главной сцены филармонии прошел сбор любителей изящных искусств и высокой моды. Это мероприятие прошло с грубым нарушением мер санитарной безопасности, без масок, без соблюдения социальной дистанции, еще и с демонстрацией фотографий с соцсетях. По моему поручению управление административных органов провело расследование, действительно эти нарушения были, они были допущены в том числе и руководителями министерства, и руководителем этого учреждения. Я попрошу виновных привлечь к дисциплинарной ответственности с лишением части премии", - сказал Травников в понедельник в ходе оперативного совещания правительства.