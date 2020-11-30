В Омской области суд вынес приговор вербовщикам "Свидетелей Иеговы"

ТАСС, 30 ноября. Суд в Омской области приговорил четырех подсудимых на сроки до трех лет лишения свободы, в том числе в колонии строгого режима, за вербовку людей в члены религиозной общины "Свидетелей Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"В Омской области вынесен приговор организаторам деятельности экстремистского сообщества <...> 36-летней женщине, ее 48-летнему супругу и двум их знакомым женщинам, которые признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества"). <...> Сегодня приговором суда подсудимому мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Подсудимым женщинам назначено наказание в виде лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года супруги, жители Санкт-Петербурга, приехали в Омск, где вместе с двумя местными жительницами организовали деятельность религиозной организации "Свидетелей Иеговы "Омск", которая была признана экстремистской в 2017 году в числе прочих, входящих в структуру религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России".

Также в мае 2018 года осужденные расширили вербовочную деятельность на Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области. "Они также получали и распространяли экстремистскую литературу и собирали денежные пожертвования от граждан. Например, как установило следствие, на счет одного из обвиняемых через систему мгновенных переводов поступило более 540 тысяч рублей с назначением платежа "пособие служителя". Пожертвования впоследствии использовались для финансирования незаконной деятельности запрещенной религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", - уточняется в сообщении.

Осужденные использовали методы конспирации - представлялись другими именами, оповещали о встречах на тайных квартирах с помощью СМС-сообщений или в мессенджерах. Доставленные в полицию вербовщики следовали специально разработанной запрещенной организацией инструкции, где были советы на случай "как действовать участникам экстремистской организации при проведении в отношении них проверочных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов и как вести себя на допросе".

Минюст России в августе 2017 года включил организацию "Свидетели Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране. Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года.