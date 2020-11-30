В бюджеты муниципалитетов Приангарья передали все экологические платежи предприятий

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии в понедельник приняли законопроект, в соответствии с которым с 2021 года платежи предприятий за негативное воздействие на окружающую среду будут в полном объеме поступать в местные бюджеты. Муниципалитетам рекомендовано направить дополнительные доходы от этих платежей на оздоровление населения, сообщила на сессии председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова.

Сейчас в Иркутской области 40% платы предприятий за негативное воздействие на окружающую среду поступает в региональный бюджет, 60% - в муниципальные.

"С учетом того, что мы передаем дополнительные нормативы в пользу бюджетов муниципальных образований, и эти нормативы связаны с вредом, который наносится окружающей среде факторами негативного воздействия, мы рекомендуем органам местного самоуправления в превалирующей части направить эти дополнительные доходы на мероприятия, связанные с оздоровлением жителей", - сказала Дикусарова, представляя проект закона.

Как указано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, в 2021 году благодаря этому изменению муниципалитеты смогут получить порядка 300 млн рублей дополнительного дохода.

Иркутская область является промышленно развитым регионом. В 2019 году семь городов Приангарья вошли в список самых загрязненных в России. Это Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово, Шелехов. В этих городах расположены крупные предприятия алюминиевой, угольной, лесной отраслей.