Бюджет Иркутской области на 2021-2023 годы приняли в окончательном чтении

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Доходная и расходная части бюджета Иркутской области на 2021 год после распределения регионам средств из бюджета РФ увеличены по сравнению с первым чтением на 23,9 млрд рублей, или на 14,3% по доходам и 13,2% по расходам. Депутаты Законодательного собрания на сессии в понедельник приняли бюджет региона в окончательном чтении, утвердив доходы на 2021 год в сумме 190,6 млрд рублей, расходы - 204,6 млрд.

"Губернатором Иркутской области увеличены основные параметры проекта закона о бюджете. Связано это как с поступлением целевых финансовых средств из федерального бюджета, так и с поступлением нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета в пользу Иркутской области. В итоге основные параметры закона о бюджете Иркутской области изменены на 2021 год на 23,9 млрд рублей", - сообщила председатель бюджетного комитета заксобрания Наталья Дикусарова, представляя проект закона об областном бюджете.

Более чем на 2 млрд рублей увеличены расходы на зарплату работникам школ, на 1 млрд рублей - на зарплату работникам дошкольного образования. Более чем на 2 млрд увеличена сумма на выплаты педагогам за классное руководство. Дополнительные деньги предусмотрены на ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, на создание новых мест в детских садах, на региональные доплаты к пенсиям, на строительство детских садов и школ, обеспечение сельских школ компьютерной техникой и доступом к интернету и ремонт спортзалов. Почти на 2 млрд рублей увеличены расходы на систему здравоохранения. Кроме того, дополнительные деньги заложены на развитие сельского хозяйства, программу "Формирование комфортной городской среды" и другие направления.

Дефицит бюджета на 2021 год и государственный долг по сравнению с первым чтением остались неизменными. Дефицит утвержден в размере 13,9 млрд рублей - это максимально допустимые 10% от собственных доходов, госдолг - 46,6 млрд руб.

В первом чтении доходы бюджета Иркутской области на 2021 год утверждались в сумме 166,7 млрд рублей, на 2022-2023 годы - 167,1 млрд и 175,8 млрд соответственно, расходы на 2021 год - 180,7 млрд рублей, на 2022-2023 годы - 175,5 млрд и 173 млрд рублей соответственно. На тот момент не были распределены регионам средства федерального бюджета.

Бюджет Иркутской области на 2020 год принимался с доходами в 176,1 млрд рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов - 185,1 млрд и 189,3 млрд соответственно. Расходы на 2020 год принимались в сумме 184,6 млрд рублей, на последующие два года - 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. Планировалось, что в 2021 году дефицит будет минимальным - порядка 1,3 млрд рублей, а в 2022 году доходы превысят расходы на 1,4 млрд рублей. Госдолг на 1 января 2020 года составлял 17 млрд рублей.