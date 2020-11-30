В Иркутской области открыли 12 центров для амбулаторных пациентов с коронавирусом

"С сегодняшнего дня начинают работу амбулаторные ковидные центры. Всего их 12. Основная цель - сопровождение пациентов на амбулаторном этапе, выписка бесплатных препаратов этим пациентам, мониторинг их состояния, недопущение утяжеления состояния пациентов на дому, выписка с больничных листов без потери времени", - сказал Сандаков.

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Амбулаторные ковидные центры на базе 12 медучреждений начали работать в понедельник в Иркутской области, сообщил на сессии регионального Заксобрания министр здравоохранения региона Яков Сандаков. Они созданы для того, чтобы отдельным потоком принимать амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба правительства Иркутской области в понедельник распространила сообщение, в котором уточнила, что шесть центров открыты в Иркутске на базе пяти поликлиник и одной медсанчасти. Также амбулаторные ковидные центры создали в Иркутском районе, городах Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Тулун и в поселке Кутулик. Работа центров финансируется из областного бюджета, средств обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Их персонал будет получать все виды доплат из областного и федерального бюджетов.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 30 ноября подтвержден 32 361 случай заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 28 356 пациентов, умер 891 человек.

В Иркутской области для жителей старше 65 лет по 7 декабря продлен режим самоизоляции, предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, работа заведений общепита ограничена до 23:00, запрещено проведение корпоративов. Часть школ и вузов находятся на дистанционном обучении. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.