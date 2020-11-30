Минобороны РФ направит в Иркутскую область врачей для работы в ковид-госпиталях

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ по просьбе властей Иркутской направит в регион 21 врача для работы в ковидных госпиталях. Об этом в понедельник сообщил на сессии регионального Заксобрания министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

"Губернатором было подготовлено обращение в Министерство обороны о выделении врачей трех специальностей - пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов и инфекционистов - для работы в госпиталях, которые занимаются лечением ковидной инфекции. Всего 21 человек из состава медицинской службы Министерства обороны прибудет в ближайшее время", - сказал министр.