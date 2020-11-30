Минобороны РФ направит в Иркутскую область врачей для работы в ковид-госпиталях

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ по просьбе властей Иркутской направит в регион 21 врача для работы в ковидных госпиталях. Об этом в понедельник сообщил на сессии регионального Заксобрания министр здравоохранения региона Яков Сандаков.
"Губернатором было подготовлено обращение в Министерство обороны о выделении врачей трех специальностей - пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов и инфекционистов - для работы в госпиталях, которые занимаются лечением ковидной инфекции. Всего 21 человек из состава медицинской службы Министерства обороны прибудет в ближайшее время", - сказал министр.
Врачей распределят на группы по три человека. Они будут обучать местных медработников, делиться опытом в самых крупных ковидных госпиталях Иркутска и пригорода.
По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 30 ноября подтвержден 32 361 случай заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 28 356 пациентов, умер 891 человек.
В Иркутской области для жителей старше 65 лет по 7 декабря продлен режим самоизоляции, предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, работа заведений общепита ограничена до 23:00, запрещено проведение корпоративов. Часть школ и вузов находятся на дистанционном обучении. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.