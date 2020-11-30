Полиция выявила факт разработки карьера под Красноярском без лицензии

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Региональный главк МВД установил факт порчи земли и пользования недрами без лицензии строительной компанией в поселке Солонцы под Красноярском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Красноярскому краю.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители поселка пожаловались на разработку карьера, где добывается строительный камень, президенту РФ Владимиру Путину и губернатору края Александру Уссу. По мнению жителей, добыча на карьере ведется с нарушениями.

"Полицейские собрали материалы по факту порчи земель и пользования недрами без лицензии в поселке Солонцы. В дежурную часть МО МВД России "Емельяновский" поступило сообщение о том, что в поселке Солонцы строительной компанией производится разработка карьера. По данному факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействии коррупции проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ведомство направило материалы о фактах порчи земли и пользования недрами без лицензии в Министерство экологии края и межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Также в региональном главке МВД уточнили ТАСС, что в поселке организовано патрулирование полиции. Она обеспечивает беспрепятственный проезд для школьных автобусов, так как грузовики с карьера мешали их движению.

Ранее сообщалось, что прокуратура края начала проверку по факту незаконной добычи грунта на территории поселка. По информации прокуратуры, участок земли был выдан строительной компании "Сибиряк" для "комплексного жилищного строительства", но фактически стройкомпания организовала там работы по выемке строительного камня и глины.