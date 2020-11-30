В Алтайском крае часть коек для пациентов с COVID-19 вернут под оказание плановой помощи

Из всех коек в ковидных госпиталях края 3 019 имеют подключение к кислороду, 488 - оборудованы аппаратами ИВЛ.

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Часть коечного фонда крупнейшего ковидного госпиталя в Алтайском крае будет переведена под оказание специализированной медпомощи пациентам с иными заболеваниями. Сегодня из имеющихся 5 595 коек для пациентов с коронавирусом свободно более 30%, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Согласно мониторингу Минздрава, сейчас свободна 1 761 койка для пациентов с COVID-19 и пневмониями. "Минздрав рассматривает возможность сокращения коек, на этой неделе будут сокращать коечный фонд в горбольнице № 12 в Барнауле, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее", - сообщает пресс-служба.

При решении будет учитываться обязательное требование: сохранение запаса коечного фонда в объеме не менее 20%. Корректировка объема будет идти постоянно с учетом динамики эпидситуации в крае.

По данным оперштаба края, за сутки в регионе зарегистрировано 224 новых случая вируса, общее число инфицированных - 26 129.