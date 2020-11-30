В Хакасии открыли медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии

"В Саяногорске открылся медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии, первые пациенты поступят сюда уже 1 декабря, медучреждение сможет принять до 60 человек. Центр построен по инициативе Олега Дерипаска", - говорится в сообщении.

ТАСС, 30 ноября. Медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии, созданный по инициативе бизнесмена Олега Дерипаски, открыли в Саяногорске в Хакасии. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Центр открылся на базе законсервированного корпуса на территории действующей Саяногорской межрайонной больницы. В помещении был проведен капитальный ремонт с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры. Приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса. Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.

"Ситуация с пандемией коронавируса стала проверкой на прочность системы здравоохранения, и не только в России, но и во всем мире. Ограничительные меры дали передышку, но уже весной было понятно, что регионы не справятся без поддержки. Очевидно, что коронавирус и его последствия продлятся минимум до 2023 года. Поэтому медцентры, которые мы открываем, выполняют очень важную задачу", - цитирует пресс-служба Дерипаску, который побывал на открытии центра.

Всего по инициативе бизнесмена на Урале и в Сибири создано семь таких центров, получивших название "Медицинские центры помощи и спасения". После стабилизации эпидемиологической обстановки их перепрофилируют в центры иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, 8,5 тысяч пациентов выздоровело, 111 человек умерло. В республике развернуто более 1,2 тысячи коечных мест.