В городах Западной Сибири установился смог

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Антициклон, пришедший в Сибирский федеральный округ, вызвал неблагоприятные погодные явления - из-за отсутствия ветра в части регионов в городах наблюдаются сильная загазованность и смог, которые не развеиваются. Такая погода продлится еще три дня, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Это наблюдается практически на территории всей Западной Сибири - Новосибирская область, Кузбасс, Томская область, Алтай, большая часть территории", - сообщили в ведомстве.

Неблагоприятные метеусловия, которые наблюдаются в Новосибирской области с 25 ноября, продлятся еще 3-4 дня в первой декаде декабря из-за устойчивого высокого атмосферного давления. В ведомстве отметили, что температурный фон в области ниже климатической нормы на 1-3 градуса, наблюдается доминирование высокого атмосферного давления с туманами, дымками, изморозью в утренние часы.