В городах Западной Сибири установился смог

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Антициклон, пришедший в Сибирский федеральный округ, вызвал неблагоприятные погодные явления - из-за отсутствия ветра в части регионов в городах наблюдаются сильная загазованность и смог, которые не развеиваются. Такая погода продлится еще три дня, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Это наблюдается практически на территории всей Западной Сибири - Новосибирская область, Кузбасс, Томская область, Алтай, большая часть территории", - сообщили в ведомстве.
Неблагоприятные метеусловия, которые наблюдаются в Новосибирской области с 25 ноября, продлятся еще 3-4 дня в первой декаде декабря из-за устойчивого высокого атмосферного давления. В ведомстве отметили, что температурный фон в области ниже климатической нормы на 1-3 градуса, наблюдается доминирование высокого атмосферного давления с туманами, дымками, изморозью в утренние часы.
В Барнауле объявлено штормовое предупреждение до 1 декабря и неблагоприятные метеоусловия I степени опасности - безветренная погода вызвала застой дыма в атмосфере, город затянут туманом, хотя сильных морозов здесь нет - на улице всего минус 7 градусов. Предприятиям города в связи с такой погодой, как пояснили ТАСС в Алтайском ЦГМС, рекомендовано снизить количество выбросов. Подобная ситуация из-за антициклона наблюдается и в западной, и в южной частях края - по прогнозам, такая погода продержится еще три дня.
Ограничения по выбросам для промпредприятий вторую неделю действуют и в Кузбассе. Как сообщили ТАСС в Минприроды региона, в Кемерове предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу до 40% согласно II степени опасности - ограничение будет действовать до 1 декабря. В двух промышленных городах на юге региона - Новокузнецке и Прокопьевске - до 2 декабря будет действовать режим I степени, по которому промышленные выбросы должны быть сокращены на 15-20%.
Жители крупных городов Кузбасса и Алтайского края жалуются в соцсетях на сильный смог и задымленность. Кроме промышленных выбросов на загазованность влияют и выбросы от угольных печей в домах частного сектора.