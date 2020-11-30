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Пандемия COVID-19

В Ачинске открыли медцентр для лечения внебольничной пневмонии

Учреждение рассчитано на 60 мест с возможностью расширения до 90

ТАСС, 30 ноября. Медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии открыли в городе Ачинске на западе Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня губернатор Александр Усс и основатель компании "Русал" Олег Дерипаска посетили открывшийся в Ачинске новый медицинский центр, предназначенный для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Первые пациенты сюда поступят уже 1 декабря", - сообщила пресс-служба.

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Медучреждение построено на территории краевого центра охраны материнства и детства № 2. Его строительство началось в апреле 2020, стоимость всех работ составила более 500 млн рублей. Он рассчитан на 60 мест с возможностью расширения до 90.

"Мы обсуждали эту тему в конце марта. Олег Владимирович предложил построить два госпиталя у нас, в Красноярском крае. И вот современный медцентр, оснащенный по последнему слову техники, создан с нуля за шесть с небольшим месяцев <...>. Его открытие имеет важное значение не только для Ачинска, где заполненность коечного фонда сегодня порядка 80%, но и для всех западных территорий Красноярского края", - сказал Усс.

Центр полностью укомплектован кадрами. Медицинскую помощь здесь будут оказывать порядка 60 человек - сотрудники лечебно-профилактических учреждений Ачинска и привлеченные специалисты. После улучшения эпидемиологической обстановки медучреждение может быть переоборудовано в иммунологический центр.

По данным на 30 ноября, в Красноярском крае зарегистрированы более 36,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 28,6 тыс. больных вылечены. Свыше 1,1 тыс. человек умерли.

Теги
РоссияДерипаска, Олег ВладимировичУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия COVID-19
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