Двоих депутатов думы Томска оштрафовали за нарушение масочного режима

ТОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Двое депутатов думы города Томска получили штрафы за то, что сняли маски в здании гордумы, сообщили ТАСС в горсовете.

Ранее депутат гордумы Томска Денис Ярмош сообщил в своем Telegram, что был оштрафован за работу в горсовете без масок. В сообщениях он уточнил, что основанием послужили фото из местных СМИ, которые были сделаны 6 октября в перерывах между заседаниями думы.

"Насколько мне известно, двое были оштрафованы [за нарушение масочного режима]", - сказал собеседник агентства, уточнив, что после 6 октября всем депутатам напоминают о необходимости носить маски в помещении.

Как сообщил в понедельник журналистам спикер городской думы Чингис Акатаев, за нарушение масочного режима попали в зону внимания полиции 10 депутатов, в том числе он сам. "Хотя мы соблюдали дистанцию - метр друг от друга, тем не менее вызовы [для дачи объяснений] мы получили. Уже на депутатов административка была выписана. Меня тоже, насколько я понимаю, ждут, я тоже попал в число нарушителей", - сказал Акатаев.

Спикер добавил, что депутаты соблюдают масочный режим, однако бывают ситуации, когда средства защиты необходимо снять, например, чтобы попить воды. И вероятно в эти моменты, считает Акатаев, и были сделаны фото. Как отметил спикер горсовета, при этом он рад тому, что полиция следит за порядком и соблюдением масочного режима в городе.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта. 27 ноября запрет на массовые мероприятия и масочный режим были продлены до 1 февраля 2020 года. Из-за роста заболеваемости ковидом в начале октября власти Томской области приняли решение ужесточить масочный режим, в частности обязали заведения общепита, торговые точки и рынок услуг не обслуживать клиентов без масок, в противном случае бизнес ждут штрафы. По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 443 случая заражения коронавирусной инфекцией (193 за последние сутки), выздоровел 13 441 пациент, умерли 165 человек.