Предприниматели Кузбасса получили господдержку на развитие инновационного бизнеса

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Кузбасса прошли образовательный интенсив - акселератор "Генезис" - с лучшими бизнес-тренерами Сибири и России, во время которого руководители компаний освоили практики коммерциализации инновационных проектов и при поддержке экспертов смогли сформировать стратегии роста для своего бизнеса. Обучение для всех команд было бесплатным и организовано за счет средств региональной господдержки, сообщила ТАСС начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса Елена Чурина.

"Основная цель "Генезиса" - поддержка инновационных стартапов. Предприниматели Кузбасса получают возможность проработать свои проекты с экспертами, чтобы развить из в эффективно работающий бизнес. В течение двух месяцев команды технологических стартапов, представлявших собственные разработки в сфере IT, промышленных, агро- и биотехнологий, а также переработки отходов участвовали в обучающих семинарах по разным направлениям развития проектов и ведения бизнеса. По итогам финальной презентации эксперты выбрали шесть лучших проектов акселератора", - сказала Чурина.

Среди лучших - бизнес-проекты по разработке цифровой платформы для медучреждений, созданию цифровых сервисов для оценки недвижимости, подбору и трудоустройству молодых специалистов, а также производства инновационной техники для промышленного и теплоэнергетического оборудования. Эти компании смогут получить на выбор право на бесплатное использование виртуального сервера в дата-центре Кузбасского технопарка либо бесплатную аренду места в коворкинге Кузбасского технопарка сроком до полугода, также им может быть предоставлена бесплатная консультация у экспертов венчурного рынка по привлечению в проект до 50 млн рублей инвестиций.

Акселератор "Генезис" проводится Кузбасским технопарком по государственной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса" и не имеет аналогов в регионах. В этом году акселератор проходил в Новокузнецке, чтобы разработчики инновационных проектов на юге Кузбасса получили доступ к лучшим практикам коммерциализации проектов.