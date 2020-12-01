Новосибирский театр оперы и балета планирует приступить к ремонту купола в 2021-2022 годах

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балеты (НОВАТ), являющийся крупнейшим театральным зданием в РФ, планирует в следующем году приступить к ремонту купола и балетного крыла площадью порядка 4 тыс. кв. метров, а также к укомплектованию оборудованием репетиционной сцены. Общий объем финансирования составит более 1,3 млрд рублей, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Владимир Кехман.

В 2018 году Кехман упоминал о том, что купол, который был построен в середине прошлого века и обладает уникальной конструкцией, поддерживающей саму себя, нуждается ремонтно-реставрационных работах. В середине сентября министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева рассказала ТАСС, что в рамках перераспределения федерального ассигнования НОВАТ получит 246 млн рублей на ремонт и реставрацию купола.

"В следующем году планируется, во-первых, ремонт купола, во вторых - ремонт блока "Е", это все балетное крыло, порядка 4 тыс. кв. метров, а также укомплектование оборудованием репетиционной сцены, которая ранее была обновлена. В общей сложности более 1,3 млрд рублей", - сказал Кехман.

Ремонт большого зала НОВАТа проводился с лета 2019 года. В ходе ремонтных работ в зале на 1 500 мест появился бельэтаж - ярус с наилучшими визуальными и аудиохарактеристиками. Схема зрительного зала теперь включает партер, высокий партер, а также амфитеатр, бельэтаж и ярус. Были установлены дополнительные кресла, образующие центральную ложу бельэтажа, для соответствия современным требованиям пожарной безопасности и комфорта зрителей увеличили ширину кресел и проходов. В ноябре 2019 года Кехман заявлял, что объем средств, который потребуется на завершение реконструкции здания Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), составит около 1,5 млрд рублей за 2021-2022 годы.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. Конструкция купола - самая уникальная его часть. Диаметр купола - 60 м, высота - 35 м. Он свободно лежит на круговой балке, опирающейся на колонны, и для его поддержки не используются дополнительные архитектурные элементы.