Надзорные органы начали проверку в связи с загрязнением реки Ангары в Иркутске

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводят проверку в связи с появлением маслянистых пятен на реке Ангаре в Иркутске. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

В социальных сетях в понедельник очевидцы разместили видео загрязнения реки Ангары в районе набережной в Иркутске. На поверхности воды видны маслянистые пятна.