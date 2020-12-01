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Надзорные органы начали проверку в связи с загрязнением реки Ангары в Иркутске

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили кадры, где видно на поверхности реки маслянистые пятна
Набережная реки Ангара в Иркутске Алексей Кушниренко/ТАСС, архив
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Набережная реки Ангара в Иркутске
© Алексей Кушниренко/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводят проверку в связи с появлением маслянистых пятен на реке Ангаре в Иркутске. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

В социальных сетях в понедельник очевидцы разместили видео загрязнения реки Ангары в районе набережной в Иркутске. На поверхности воды видны маслянистые пятна.

"Росприроднадзор с утра выехал, пробы отбирает, смотрит, что произошло. Наши специалисты также подключились к выяснению причин загрязнения", - сказала Рягузова.

Масштаб загрязнения уточняется.

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