Новый резидент ТОР в Кузбассе инвестирует 66 млн руб. в переработку угольного шлама и шин

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Предприятие по переработке отходов углеобогащения и крупногабаритных шин запустят в Кузбассе в 2021 году. Проект с инвестициями 66 млн рублей получил статус резидента территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Прокопьевске, сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

"Совет по инвестиционной и инновационной деятельности в Кузбассе одобрил заявку компании "НПП "ЭКО-Кузбасс" и предоставил ей статус резидента ТОСЭР "Прокопьевск". Компания планирует в 2021 году запустить проект по переработке отходов углеобогащения с получением на выходе ликвидного сырья в виде синтетического газа, углеродного остатка и синтетической жидкости, а также будет вести переработку крупногабаритных шин. Как резидент ТОСЭР [территории опережающего социально-экономического развития] компания сможет воспользоваться льготами по уплате налогов и страховых взносов", - сказал Венгер.

В Кемеровской области добывается 60% всего российского угля, реализация проекта позволит сократить объемы накопленных отходов от обогатительных фабрик и автотранспортных предприятий, которые используют в том числе и большегрузную технику. По экспертным оценкам, ежегодно в регионе образуется порядка 50 тыс. тонн подлежащих переработке шин. Большая часть из них утилизируется на полигонах. Кузбасская компания планирует наладить переработку шин в жидкое печное топливо, которое пользуется спросом на рынке.

На новом перерабатывающем производстве будет создано 10 новых рабочих мест. В рамках предоставленных налоговых льгот на первые пять лет резидент ТОР освобождается от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, а в региональный бюджет будет платить его по пониженной ставке в 5% вместо 17%. Кроме льгот по налогу на прибыль, резиденты ТОР в Кузбассе получают льготы по налогу имущество и землю, также для них снижаются тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.

По данным областного правительства, статус ТОР в Кузбассе имеют четыре моногорода - Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк и Прокопьевск, в них работают 54 резидента.