Суд смягчил наказание бывшему мэру Бердска, осужденному за взятки

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Новосибирске удовлетворил ходатайство бывшего мэра Бердска (Новосибирская область) Ильи Потапова, осужденного за взяточничество на 10 лет лишения свободы, о замене неотбытой часть срока исправительными работами, сообщается во вторник на сайте суда.

"Потапову заменена неотбытая часть наказания, назначенного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 1 апреля 2015 года, в виде лишения свободы на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства. Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления - исполнять самостоятельно", - говорится в сообщении суда.

Сообщается, что суд смягчил наказание после подачи представления начальником ИК-18, где экс-чиновник отбывал наказание, и ходатайства самого осужденного. В апреле 2015 года суд признал мэра Бердска и его бывшего заместителя Владимира Мухамедова виновными во взяточничестве. Он был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Как было установлено, Потапов вымогал у жены бывшего вице-мэра Бердска Евгения Мартьянова, отбывающего срок за присвоение бюджетных средств, 2 млн рублей за то, чтобы администрация города дала разрешение на раздел арестованного имущества Мартьяновых. Кроме того, он получил взятки в размере 2 и 3 млн рублей за предоставление компании "Сибинвестстрой" двух земельных участков в собственность и еще одного - в аренду под строительство на берегу Бердского залива. При получении 3 млн рублей весной 2013 года Потапов был задержан. Суд также установил, что Потапов, будучи мэром Бердска, предоставил ряд земельных участков в аренду по заниженным ценам.

По данным следствия, с января по апрель 2013 года Потапов и Мухамедов договорились о получении трех взяток на сумму 12 млн рублей. Преступные действия чиновников повлекли недополучение около 24 млн рублей в бюджет Бердска от сдачи в аренду и продажи земельных участков на территории города.

Бердск - второй по численности населения город Новосибирской области. В нем проживают около 100 тыс. человек. Потапов, баллотировавшийся в мэры Бердска от КПРФ, провел на этом посту два года.