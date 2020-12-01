Таможня возбудила дело по факту контрабанды 28 вагонов леса из Томской области в Китай

ТОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Кемеровской таможни по Томской области возбудили уголовное дело в отношении директора одной из томских компаний, который подозревается в контрабанде леса в Китай. По версии следствия, предприниматель по подложным документам через Монголию вывез из региона 28 вагонов леса общей стоимостью более 15 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба Кемеровской таможни.

"Незаконная продажа лесоматериалов в Китай осуществлялась на основании подложных дополнительных соглашений к внешнеэкономическому контракту, который был заключен злоумышленником три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратил действие. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что таким образом директор организации в период с 2017 по 2018 годы отправил на территорию Китая лесоматериалов общим объемом более 2,5 тыс. кубических метров (28 железнодорожных вагонов)", - говорится в сообщении.

Незаконно вывезенный лес оценивается в сумму порядка 15 млн рублей. В отношении предпринимателя органами таможни было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере"). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного млн рублей.