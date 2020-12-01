Четверть среднегодовой нормы снега вывезли с улиц Норильска с сентября

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 400 тыс. тонн снега вывезено с начала зимнего сезона в Норильске, где первый снег выпал в конце сентября. Это четверть от среднегодового объема снега, вывозимого из города, сказал во вторник журналистам представитель "Норильскавтодора" Сергей Бойцов.

Очередной снегопад начался в конце ноября и продолжается уже почти неделю. Особенно большие сугробы и снежные заносы образовались в районе Талнах. Жителям Талнаха рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта в связи с расчисткой улично-дорожной сети.

"На сегодняшний день мы вывезли уже почти 400 тыс. тонн снега. Если сравнивать его со среднегодовым, с прошлыми годами, где мы вывозили около 1,2 - 1,5 млн тонн, то почти четверть мы вывезли только за этот промежуток времени [климатической] зимы", - сказал он, добавив, что в октябре вывезено около 110 тыс. тонн снега, в ноябре - 290 тыс. тонн.

Бойцов также отметил, что, по данным наблюдений с 2006 года, за октябрь в Норильске выпала треть от среднегодовой нормы осадков. Данные за ноябрь будут получены через неделю.

Сейчас на уборку снега в сутки выходит 110-120 единиц техники, тогда как в обычные дни 70-80. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни.

По прогнозам ГО и ЧС города, снег будет идти до конца недели, ветер и метель будет также до субботы. В выходные ожидается понижение температур до 23 градусов.