В Новосибирске сдали в эксплуатацию перинатальный центр

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, строительство которого велось с 2013 года, сдан в эксплуатацию досрочно, сообщил во вторник в ходе церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство нового здания перинатального центра стоимостью 2,3 млрд руб. началось в 2013 г. и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили. В конце 2018 г. эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 г. строительство возобновилось, ввод в эксплуатацию был намечен на 2021 год.

"Хочу с удовольствием отметить, что темпы завершения строительных работ, которые мы наблюдали летом, были выдержаны до конца. Сегодня мы видим полностью готовый со строительной точки зрения объект" - сказал он.

Как сообщал ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов, центр будет сдан досрочно для оборудования в нем ковидного госпиталя, для чего из резервного фонда правительства Новосибирской области было выделено 75 млн рублей. Однако главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов выступил с предложением вместо перинатального центра использовать в качестве резерва для заразившихся коронавирусом освободившиеся площади в больнице.

"Мы это здание будем использовать по профилю, как перинатальный центр. Дату, когда мы даем отмашку на переезд, мы будем определять после составления графика переезда отделений перинатального центра в новое здание. Нужно будет освоить и помещение, и оборудование достаточно быстро и тут же составить перечень работ, синхронизированных с первым графиком, о том, что нужно сделать в старом здании, чтобы оставить его в резерве под возможное использование как ковидный госпиталь", - отметил Травников.

По данным оперативного штаба на утро 30 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано более 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 человек. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.