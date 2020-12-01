Прокуратура проверит законность закупки автомобилей правительством Омской области

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Омской области организовала проверку на предмет законности расходования правительством региона бюджетных средств на приобретение автомобилей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Органами прокуратуры Омской области проводятся проверочные мероприятия по вопросам осуществления органами исполнительной власти области закупок автомобилей, в том числе по опубликованным в средствах массовой информации сведениям. В настоящее время органами прокуратуры области анализируется аукционная документация, заключенные государственные контракты на поставку автомобилей", - говорится в сообщении.

По итогам проверки надзорный орган даст оценку законности расходованию бюджетных средств на приобретение машин, осуществлению процедур закупок и заключения государственных контрактов.

Ранее местные СМИ сообщили, что правительство Омской области, передав из своего автопарка 50 автомобилей в пользование медицинским работникам, намерено закупить 37 автомобилей на общую сумму почти 53 млн рублей.