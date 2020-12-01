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В МЧС сообщили что снегопад в Норильске не повлиял на жизнедеятельность города

Осадки идут в городе почти неделю

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Жизнедеятельность населения в результате снегопада в Норильске не нарушена, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

Снегопад начался в Норильске в конце ноября и продолжается уже почти неделю. Снег будет идти до конца недели. "Ежесуточно на боевое дежурство заступают силы и средства пожарно-спасательного отряда по охране города Норильск в составе более 20 единиц высокопроходимой техники и около 100 человек личного состава. Данная ситуация на обеспечение жизнедеятельности населения не повлияла", - сказали в МЧС.

В настоящее время количество выпавшего снега превышает среднеклиматическую норму. В связи с этим было принято решение о привлечении дополнительной дорожно-уборочной техники. Пожарные в свою очередь оповестили руководителей социально значимых объектов и привели дополнительные инструктажи с их работниками.

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