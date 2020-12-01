Более 100 сотрудников МЧС привлекли к работам на химпредприятии в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ привлечены к обеспечению безопасности при ликвидации загрязнения на бывшем химическом предприятии в Усолье-Сибирском, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Группировка МЧС России в количестве более 100 человек и 27 единиц техники обеспечивает безопасность проведения работ по утилизации и изоляции объектов, расположенных в городе Усолье-Сибирском", - сказали в пресс-службе. От ведомства работают два передвижных поста радиационно-химической и биологической защиты. Они ежедневно мониторят состояние атмосферного воздуха на объекте. В обеспечении пожарной безопасности на промплощадке задействованы подвижные посты пожарных. "Ситуация находится под контролем", - отметили в МЧС.