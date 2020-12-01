Более 100 сотрудников МЧС привлекли к работам на химпредприятии в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ привлечены к обеспечению безопасности при ликвидации загрязнения на бывшем химическом предприятии в Усолье-Сибирском, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.
"Группировка МЧС России в количестве более 100 человек и 27 единиц техники обеспечивает безопасность проведения работ по утилизации и изоляции объектов, расположенных в городе Усолье-Сибирском", - сказали в пресс-службе. От ведомства работают два передвижных поста радиационно-химической и биологической защиты. Они ежедневно мониторят состояние атмосферного воздуха на объекте. В обеспечении пожарной безопасности на промплощадке задействованы подвижные посты пожарных. "Ситуация находится под контролем", - отметили в МЧС.
Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.
Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.