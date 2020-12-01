Более 150 предприятий Новосибирской области намерены получить компенсации на оплату труда

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 150 предприятий Новосибирской области подали заявки на компенсацию расходов по оплате труда работников из числа выпускников вузов, а также уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник управления занятости министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова.

"Вчера завершился прием заявок работодателей, которые претендуют на получение субсидий областного бюджета. <…> Если мы говорим про возмещение расходов по оплате труда, то свои заявки нам представили 154 работодателя на возмещение расходов по оплате труда 701 работника", - сказала она.

По словам Лавровой, общая сумма представленных заявок составила около 22 млн рублей. В настоящее время министерство проверяет их обоснованность, после чего примет решение о возможности предоставления субсидии. Как сообщалось ранее, сумма субсидии составит 19 тыс. рублей в месяц на одного сотрудника.

Новосибирские предприниматели, организовавшие бизнес при содействии центров занятости, также смогут получить субсидию на создание дополнительных рабочих мест - до 100 тыс. рублей за одно место. Субсидия вошла в пакет дополнительных мер поддержки занятости населения, разработанного региональными властями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба на утро 1 декабря в регионе выявлено 22 864 случая COVID-19 (+177 за сутки). Выздоровели 18 574 пациента (+166 за сутки). Скончались еще семь пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 750 человек.