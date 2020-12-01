В Новосибирской области ограничили число участников новогодних мероприятий

В понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что власти подготовили проект решения о продлении коронавирусных ограничений. В частности, новогодние корпоративы и детские праздники в регионе не отменяются и будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер.

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новогодние мероприятия, проходящие по 15 января в Новосибирской области на предприятиях общественного питания, могут посещать не более 50 человек, сообщается в постановлении правительства региона.

"При проведении мероприятий, в том числе посвященных новогодним праздникам, юбилейным и памятным датам, в период по 15 января обеспечить оказание услуг общественного питания с соблюдением условия присутствия в зале обслуживания одного посетителя на 4 квадратных метра, но не более 50 человек", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на утро 1 декабря, в Новосибирской области зарегистрировано более 22,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 случаев. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.