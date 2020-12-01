Ученики в Красноярском крае, имеющие льготы, получат продуктовые наборы в период дистанта

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ученики 5-11 классов в Красноярском крае, которые имеют льготы на бесплатное горячее питание, во время дистанционного обучения получат продуктовые наборы. Соответствующее постановление принято во вторник на заседании правительства края.

С 9 ноября министерство образования региона рекомендовало городам и районам, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, перевести на дистанционное обучение детей с 5 по 11 классы. После этого в соцсетях появились жалобы родителей школьников-льготников о том, что для получения питания их детям необходимо приходить кушать в школьные столовые.

"В Красноярском крае детям с 5 по 11 класс, которые получали льготное бесплатное горячее питание в школах и находились или находятся на дистанционном обучении, начнут выдавать продуктовые наборы", - сообщили в пресс-службе.

Учеников с 1 по 4 класс эта мера поддержки не коснется, поскольку они все учились очно и получали горячее питание в школах.

Стоимость набора определена, исходя из размера средней стоимости набора продуктов за один день. В Красноярском крае эта сумма варьируется от 54,5 рубля до 177 рублей. Состав продуктового набора каждая школа будет определять самостоятельно. Классные руководители или сотрудники школы сообщат родителям, когда продуктовый набор доставят семье или в какое время и куда нужно за ним прийти.