В Алтайском крае в 2022 году откроют технопарк стоимостью 600 млн рублей

БАРНАУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Новый промышленный технопарк "Юг Алтая", где будут производить оборудование и компоненты для машиностроения, создадут в Рубцовске Алтайского края в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета направлено 500 млн рублей, еще 100 млн рублей составили частные инвестиции, сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции депутат Госдумы РФ Виктор Зобнев, курирующий создание технопарка.

"Проект запущен - он реализуется при поддержке губернатора региона Виктора Томенко. Федеральное финансирование в объеме 500 млн рублей предусмотрено по программе "Экономическое развитие и инновационная экономика" Минэкономразвития РФ, 100 млн рублей выделяет РЗЗ (Рубцовский завод запасных частей - прим.ТАСС) - якорное предприятие, ответственное в целом за проект в Рубцовске. Подготовлена площадка площадью 13 тыс. кв. м., проведен демонтаж старых сооружений - в прошлые годы там располагался Алтайский завод автотракторного электрооборудования. Заключен контракт на 400 млн рублей на поставку нового высокотехнологичного оборудования для технопарка", - рассказал Зобнев.

По словам депутата, запуск площадки запланирован в первой половине 2022 года. Один из проектов, который будет реализован в технопарке - производство нестандартизированного оборудования и инструментов для промпредприятий Рубцовска и всего Алтайского края. Такая техника нужна в машиностроительной отрасли, так как сейчас производители сельхозмашин периодически вынуждены заказывать нужные приспособления и инструмент, а также компоненты для сельхозмашин, из-за рубежа. Кроме того, площадка будет иметь и серьезный социальный эффект - предполагается привлечь к работе не менее 250 жителей Рубцовска.

По словам Зобнева, на площадку планируют зайти четыре резидента, которые получат льготный доступ к оборудованию, в частности, там будет создан центр общего пользования, где смогут обучаться молодые специалисты, планирующие связать свое будущее с промышленностью. Кроме того, технопарк будет взаимодействовать с ведущими учебными заведениями Рубцовска и Алтайского края.

Рубцовск - город с населением около 120 тыс. человек, основное направление экономики города - производство сельхозмашин, оборудования.