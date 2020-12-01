Новосибирский университет планирует обновить студенческий кампус за счет господдержки

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ), где остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями, планирует в 2021 году подать заявку на участие в новой программе поддержки крупнейших российских вузов для того, чтобы получить финансирование на обновление имеющихся общежитий и строительство студенческого кампуса. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

В марте ректор НГУ Михаил Федорук рассказывал, что к 2025 году вуз планирует увеличить число обучающихся студентов почти в два раза - с 8,2 тыс. до 15 тыс. Чтобы обеспечить студентов общежитиями, вуз намерен построить новый кампус на 2 тыс. мест. Проект оценивается в 2 млрд рублей. В качестве одного из источников финансирования ранее рассматривались средства, предоставляемые Газпромбанком в случае заключения концессионного соглашения.

"Мы участвовали в программе развития конкурентоспособности университета, так называемая программа "5-100". В этом году она заканчивается. В следующем году появится новая программа, и мы планируем подать заявку на конкурс, где будут средства, в том числе на обновление, строительство кампуса", - сказал Сагайдак, добавив, что университет также планирует привлечь средства программы развития новосибирского Академгородка.

В начале сентября стало известно, что Минобрнауки РФ разработало новую программу, которая должна прийти на смену проекту повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100" - программу стратегического академического лидерства (ПСАЛ). Согласно целям ПСАЛ, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

В Новосибирском госуниверситете остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Существующие общежития были построены в 60-е годы ХХ века, когда создавался новосибирский Академгородок. Они рассчитаны на 300-350 мест и не вмещают всех студентов. По словам ректора, нехватка площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тыс.

Новосибирский государственный университет (НГУ) создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет осуществляет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тыс. студентов.