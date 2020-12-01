Новосибирские власти заявили, что микрорайон "Новомарусино" начнут достраивать в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Объекты проблемного микрорайона "Новомарусино" в Новосибирске, дольщики которого во вторник объявили бессрочную голодовку рядом с долгостроем, начнут достраивать в 2021 году с помощью Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (публично-правовая компания "Фонд"). Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщает издание Тайга.инфо, в Новосибирске во вторник обманутые дольщики микрорайона "Новомарусино", дома в котором должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку рядом с недостроенными домами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ранее дольщики неоднократно выходили на митинги. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" приобрели квартиры около 800 обманутых дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом 2020 года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.

"Министерство строительства Новосибирской области информирует о том, что проблемные объекты микрорайона "Новомарусино" будут достраиваться с использованием механизма ППК "Фонд" (г. Москва). Работы планируется начать уже в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, в бюджете региона на 2020-2022 годы предусмотрено 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона "Новомарусино". Решение о необходимости выплат, в том числе в виде компенсаций, дольщикам должен принять наблюдательный совет фонда после комплексной оценки.

В пресс-службе уточнили, что фонд в настоящее время не может принять решение по объекту, так как ранее застройщик "Доступное жилье Новосибирск" оформил кредит в Промсвязьбанке под залог земельного участка. Обременение, снять которое возможно не раньше первого квартала 2021 года, не позволяет конкурсному управляющему начать межевание участка.