Наборы для проведения ПЦР-тестов доставили в мобильный госпиталь Минобороны в Хакасии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Наборы для проведения ПЦР-тестов доставили в мобильный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске в Хакасии. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦВО.

"Набор реагентов предназначен для выделения РНК/ДНК из биологического материала пациентов. Данное количество наборов позволит провести около двух тысяч анализов как пациентов мобильного госпиталя, так и других биологических образцов, поступающих на исследование в лабораторию ЦВО в интересах министерства здравоохранения Республики Хакасии", - говорится в сообщении.

В военном госпитале проходят лечение пациенты с COVID-19 из различных населенных пунктов региона: Абакана, Черногорска, Усть-Абакана, Саяногорска и других.

Как сообщалось ранее, во временный госпиталь Центрального военного округа доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.