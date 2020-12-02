Трубопровод на Таймыре, где в сентябре произошел разлив нефти, не был зарегистрирован

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. Трубопровод на берегу реки Хатанга (Таймыр, Красноярский край), где в сентябре произошел разлив нефти, не был зарегистрирован. Также выявлены нарушения технологического процесса, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Разлив произошел 27 сентября при перекачке сырой нефти для нужд ООО "Энергия" с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов, расположенный в трех километрах ниже села. Объем разлитого топлива оценивался в 563 л.

"Вопреки требованиям закона перевалка сырой нефти осуществлялась в отсутствие специализированного причального сооружения, а также сливо-наливных устройств (стендеров). Сборно-разборный магистральный трубопровод ПМТП-150 не был зарегистрирован и учтен в качестве опасного производственного объекта, а присоединительные устройства системы перекачки топлива не оборудовались предохранительными устройствами, исключающими их самопроизвольное отсоединение", - говорится в сообщении. Также прокуратура установила, что был нарушен технологический процесс при перекачке.

Директору "Энергии" выдано предписание об устранении нарушений закона. Компания оштрафована на 225 тыс. рублей.

После разлива был объявлен режим ЧС муниципального характера, 3 октября он был снят. Основные работы по ликвидации разлива были завершены в начале октября. По данным властей Таймырского муниципального района, с места разлива было вывезено 102 бочки водно-топливной смеси и грязи. В октябре представители местных властей сообщали ТАСС, что утилизация должна пройти в течение 11 месяцев.