Проректор новосибирского университета назначен и.о. директора единственного за Уралом СУНЦ

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Проректор по программам развития Новосибирского государственного университета Алексей Окунев назначен исполняющим обязанности директора единственного за Уралом Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ, после ухода с поста предыдущего директора Николая Яворского, занимавшего данную должность 15 лет.

"В настоящее время я назначен исполняющим обязанности. Дальнейшие решения будут приниматься через какое-то время", - сообщил Окунев ТАСС.

СУНЦ - элитные российские школы-интернаты, созданы на базе МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета и Новосибирского государственного университета (НГУ). С сентября 2019 года обучение по основным образовательным программам в них стало бесплатным благодаря правительственным грантам. 29 ноября директор СУНЦ НГУ Николай Яворский сообщил ТАСС, что покинул свой пост по состоянию здоровья.

Школа физмата при НГУ была учреждена в 1963. Она интегрирована в структуру новосибирского Академгородка. Обучение ведется по профилям: физмат, химико-биологический, инженерный. В школе обучается более 500 учеников из 60 регионов. Общее число выпускников школы - 15 579. Из них кандидатами наук стали 4 000 человек, свыше 500 - докторами наук, 5 избраны действительными членами РАН и семь - членкоры.