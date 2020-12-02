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В центре Иркутска более 100 жилых домов остались без тепла из-за аварии

Восстановить теплоснабжение планируется до 16:00 мск

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Отключение теплоснабжения произошло в среду в Иркутске из-за аварии на трубопроводе, без тепла остались два социальных объекта и 109 жилых домов в центре города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Правобережном округе Иркутска ведутся оперативные работы по восстановлению подачи горячего водоснабжения и отопления. <…> По информации единой диспетчерской службы Иркутска, под отключение попали два социальных объекта и 109 жилых домов", - говорится в сообщении.

Оперативные дежурные бригады устраняют аварию. Восстановить подачу тепла планируется до 21:00 (16:00 мск).

Днем в среду в Иркутске минус 7 градусов, вечером температура опустится до минус 13.

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