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В общеобразовательной школе в Кемерове произошел пожар

Сотрудники и ученики эвакуировались до прибытия спасателей

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Пожарные МЧС в Кемерове ликвидировали возгорание в здании специализированной общеобразовательной школы для детей с интеллектуальными нарушениями развития. Работники и ученики эвакуировались до прибытия спасателей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Произошло возгорание в служебном помещении образовательного учреждения. До прибытия первого отделения [пожарных] все самостоятельно эвакуировались, открытое горение в настоящий момент ликвидировано. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Площадь и причины возгорания устанавливаются.

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