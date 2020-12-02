Суд запретил продажу "Сибсельмаша" по итогам прошедших торгов

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области запретил конкурсному управляющему Новосибирского производственного объединения "Сибсельмаш", (НПО "Сибсельмаш"), ранее крупнейшего машиностроительного предприятия региона, а теперь банкрота, продавать завод по итогам торгов компании "Меркас". Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску второго участника торгов компании "Курганприбор", следует из решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

В конце ноября завод "Сибсельмаш" был продан на торгах за 505 млн рублей московской строительной компании "Меркас". Вторым участником торгов стало научно-производственное объединение (НПО) "Курганприбор", которое по итогам аукциона обратилось в арбитражный суд с требованием признать результаты недействительными. В иске компания указала, что победитель не соответствует условиям участия в торгах, среди которых наличие лицензии на разработку или производство вооружения и военной техники. Заявитель попросил суд наложить обеспечительные меры до принятия решения по иску, а также обязать конкурсного управляющего повторно рассмотреть заявки с ценовым предложением "Курганприбора" в 501,5 млн рублей.

"Запретить конкурсному управляющему ОАО "НПО "Сибсельмаш" Галандину Сергею Анатольевичу заключать договоры об отчуждении имущества ОАО "НПО "Сибсельмаш" по результатам закрытых торгов", - говорится в сообщении.

Согласно информационно-аналитической системе "Спарк", НПО "Курганприбор" зарегистрировано в Кургане в 2007 году, гендиректором является Федор Колосовников. Компания специализируется на производстве оружия и боеприпасов.

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей.