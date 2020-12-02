В трех городах Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, введенный в Кузбассе в конце ноября, продлили в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Промышленным предприятиям городов рекомендовано сократить выбросы на 15-20%, сообщили ТАСС в среду в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

"В г. Новокузнецк, г. Прокопьевск, г. Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям городов рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму (при режиме НМУ I степени выбросы сокращаются на 15-20% - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Для города Кемерово режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать до 18:00 (14:00 мск) 3 декабря, в Прокопьевске и Новокузнецке на день дольше - до 18:00 (14:00 мск) 4 декабря. В соответствии с погодными условиями действие ограничений может быть продлено.

Режим неблагоприятных метеоусловий был введен для крупных промышленных городов Кузбасса с 23 ноября, когда в регионе похолодало и установилась безветренная погода, что стало приводить к скоплению вредных веществ в нижних слоях атмосферы. Жители Кузбасса в течение нескольких недель жалуются в соцсетях на сильный смог и задымленность. Кроме промышленных выбросов на загазованность влияют и выбросы от угольных печей в домах частного сектора. Роспотребнадзором в конце ноября были взяты пробы воздуха в Кемерове и Новокузнецке, в которых выявлено превышение загрязняющих веществ - сажи и бензапирена.

По данным на официальном сайте Гидрометцентра России, в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в течение этой недели будет наблюдаться слабый ветер - всего 1-2 м/с, без осадков, температура ночью минус 20-23 градуса, днем до минус 14. В начале следующей недели характер погоды должен остаться прежним - без ветра и осадков.