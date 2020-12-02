В Новосибирске сократят число рейсов общественного транспорта в новогодние праздники

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Общественный транспорт Новосибирска, самого крупного муниципалитета страны, перейдет на режим работы выходного с сокращением количества рейсов в новогодние праздники. При этом о дополнительных ограничениях работы транспорта, в том числе городского метрополитена, в связи с эпидемиологической ситуацией речи пока не идет, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

"В дни новогодних праздников с 1 по 10 января 2021 года наземный пассажирский транспорт (муниципальных и немуниципальных перевозчиков) и Новосибирский метрополитен будут работать по графику выходного дня. В графике выходного дня предусмотрено сокращение количества рейсов", - сообщили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе рассказали, что 1, 2 и 7 января 2020 года планируется снижение выпуска подвижного состава наземного пассажирского транспорта от плана выходного дня. В мэрии добавили, что 31 декабря работа пассажирского транспорта будет осуществляться в штатном режиме. Пока дополнительных ограничений движения общественного транспорта в связи пандемией коронавируса не планируется.

Как сообщал губернатор области Андрей Травников, новогодние корпоративы и детские праздники в регионе не отменяются и будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер. Во вторник, 1 декабря, правительством Новосибирской области было принято решение, что новогодние мероприятия, проходящие по 15 января в регионе на предприятиях общественного питания, могут посещать не более 50 человек.