Энергетики объяснили отключение тепла в 109 домах Иркутска плановыми работами

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Отключение тепла в двух социальных объектах и 109 жилых домах, произошедшее в среду в Иркутске, связано с плановыми ремонтными работами, а не с аварией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ресурсоснабжающей компании "Иркутскэнерго".

Ранее пресс-служба администрации Иркутска сообщила о том, что оперативные бригады проводят работы по восстановлению подачи тепла и горячей воды в центре города. По данным администрации, под отключение из-за аварии попали 109 жилых домов и два соцобъекта.

"Это плановые работы, не авария, ситуация контролируется, и она изначально контролировалась", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что потребители были заранее проинформированы об отключении. В пресс-службе администрации города позже также сообщили, что уточнили информацию и ремонтные работы действительно являются плановыми.

Днем в среду в Иркутске минус 7 градусов, вечером температура опустится до минус 13.